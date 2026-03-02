Chison Medical Technologies A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chison Medical Technologies A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 106,5 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 104,2 Millionen CNY.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,04 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chison Medical Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 447,35 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 465,85 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um -3,97 Prozent verringert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,38 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 502,00 Millionen CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at