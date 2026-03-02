02.03.2026 06:31:29

Chison Medical Technologies A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chison Medical Technologies A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 106,5 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 104,2 Millionen CNY.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,04 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chison Medical Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 447,35 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 465,85 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um -3,97 Prozent verringert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,38 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 502,00 Millionen CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:17 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen