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29.10.2026 06:31:29
Chison Medical Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Chison Medical Technologies A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,22 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,220 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 109,6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 107,0 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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