Chitradurga Spintex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chitradurga Spintex präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3,15 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chitradurga Spintex noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,83 Prozent auf 103,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at