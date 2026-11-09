Chitradurga Spintex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chitradurga Spintex hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chitradurga Spintex 113,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at