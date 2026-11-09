|
09.11.2026 06:31:29
Chitradurga Spintex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Chitradurga Spintex hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Chitradurga Spintex 113,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!