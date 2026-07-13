Chiyoda: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chiyoda hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37,17 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 21,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at