Chiyoda: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chiyoda hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -40,15 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Chiyoda ein EPS von 19,34 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chiyoda 19,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 83,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 81,38 Milliarden JPY – eine Minderung um 11,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,84 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at