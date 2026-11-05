Chiyoda gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chiyoda präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 41,22 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,76 Prozent auf 94,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chiyoda 104,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at