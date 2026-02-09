Chiyoda hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chiyoda lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 231,78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 77,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 193,46 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 108,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

