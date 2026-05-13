Chiyoda informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chiyoda präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,04 JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 105,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 110,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 318,61 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 96,05 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chiyoda mit einem Umsatz von insgesamt 493,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 456,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at