Chiyoda Integre mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chiyoda Integre lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Chiyoda Integre hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 96,96 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,44 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chiyoda Integre im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at