Chiyoda Integre vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chiyoda Integre veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 83,59 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 107,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,68 Milliarden JPY – ein Plus von 6,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chiyoda Integre 10,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at