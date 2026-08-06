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06.08.2026 06:31:29
Chiyoda öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Chiyoda stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chiyoda 0,160 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 544,5 Millionen USD – eine Minderung von 12,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 625,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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