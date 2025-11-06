Chiyoda: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chiyoda hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,22 JPY gegenüber 37,12 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 104,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 13,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 120,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at