12.01.2026 06:31:29
Chiyoda: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Chiyoda präsentierte am 09.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 20,60 JPY. Im letzten Jahr hatte Chiyoda einen Gewinn von 18,61 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,77 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,29 Milliarden JPY.
