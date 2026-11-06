Chiyoda: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chiyoda hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 590,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 16,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 707,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at