09.02.2026 06:31:29
Chiyoda: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Chiyoda hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1,26 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 713,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
