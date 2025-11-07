Chiyoda stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chiyoda ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chiyoda die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,30 Prozent auf 707,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chiyoda 806,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at