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13.05.2026 06:31:29
Chiyoda stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Chiyoda gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chiyoda 0,140 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 727,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 673,8 Millionen USD.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,16 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Chiyoda ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 3,28 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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