Chiyoda stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chiyoda hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,57 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 86,76 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at