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12.10.2026 06:31:29
Chiyoda: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Chiyoda stellte am 09.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 20,18 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,710 JPY erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 18,93 Milliarden JPY, gegenüber 19,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,64 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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