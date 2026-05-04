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04.05.2026 06:01:20
Chizi, Standup Comic Exiled in China, Wants to Be More Than Just ‘a Rebel Comedian’
Having gotten into trouble for making jokes critical of the Chinese government, the standup comic Chizi now lives in self-imposed exile. He’s finding that freedom imposes its own constraints.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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