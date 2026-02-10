CHL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CHL hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,29 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 391,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 409,2 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at