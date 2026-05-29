29.05.2026 06:31:29

CHL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CHL hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,59 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CHL -0,360 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CHL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 350,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 352,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,500 INR. Im Vorjahr waren -1,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CHL mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -6,18 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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