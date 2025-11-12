|
CHL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CHL hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -5,00 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,590 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,76 Prozent zurück. Hier wurden 316,5 Millionen INR gegenüber 343,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
