CHL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CHL hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -5,00 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,590 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,76 Prozent zurück. Hier wurden 316,5 Millionen INR gegenüber 343,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at