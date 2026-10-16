CHMP Backs Ionis TRYNGOLZA For Severe Hypertriglyceridemia In Europe

(RTTNews) - On Friday, Ionis Pharmaceuticals (IONS) announced that the European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) has recommended approval of TRYNGOLZA (olezarsen) for adults with severe hypertriglyceridemia (sHTG).

If approved by the European Commission, TRYNGOLZA would become the first and only RNA-targeted therapy authorized in the EU for adults with sHTG and triglyceride levels of at least 880 mg/dL.

The recommendation was supported by Phase 3 CORE and CORE2 studies, in which TRYNGOLA reduced triglycerides levels by up to 72% and reduced acute pancreatitis events by 85% versus placebo.

IONS closed Thursday's trading at $44.12, up 3.33%. In pre-market trading the stock is at $44.39, up 0.61%.