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18.05.2026 06:31:29
Cho Bi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cho Bi hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 711,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 248,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cho Bi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43,59 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 25,26 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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