Cho Bi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cho Bi hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 626,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -264,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,79 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at