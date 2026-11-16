Cho Bi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cho Bi hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 403,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -626,000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,12 Prozent auf 9,14 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,30 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at