Cho Bi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cho Bi lud am 22.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 178,13 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cho Bi ein Ergebnis je Aktie von -376,000 KRW vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,40 Prozent auf 14,08 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 411,05 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Cho Bi ein Gewinn pro Aktie von 123,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cho Bi mit einem Umsatz von insgesamt 99,74 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,45 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -2,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at