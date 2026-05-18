Cho Kwang Leather: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cho Kwang Leather hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 944,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cho Kwang Leather 870,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 20,87 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 18,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at