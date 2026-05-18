|
18.05.2026 06:31:29
Cho Kwang Leather: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cho Kwang Leather hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 944,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cho Kwang Leather 870,00 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 20,87 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 18,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!