Cho Kwang Leather legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cho Kwang Leather gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 165,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 682,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 21,30 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,43 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at