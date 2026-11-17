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17.11.2026 06:31:28
Cho Kwang Leather: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cho Kwang Leather hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -155,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cho Kwang Leather ein EPS von 863,00 KRW in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 18,75 Milliarden KRW, gegenüber 25,42 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,24 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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