18.05.2026 06:31:29

Cho Kwang Paint hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cho Kwang Paint hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -448,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 109,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,39 Prozent auf 46,41 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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