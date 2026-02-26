Cho Kwang Paint öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cho Kwang Paint hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 593,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 621,00 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Cho Kwang Paint mit einem Umsatz von insgesamt 49,14 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 18,80 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1214,000 KRW. Im Vorjahr hatten 1567,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cho Kwang Paint 202,67 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 248,02 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at