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17.08.2026 06:31:29
Cho Kwang Paint stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cho Kwang Paint lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 282,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -540,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,69 Prozent auf 59,47 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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