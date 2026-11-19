Cho Kwang Paint äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 779,00 KRW gegenüber -190,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50,76 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52,23 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at