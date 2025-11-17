Cho Sun Steel Wire gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cho Sun Steel Wire hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5750,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3787,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30,63 Milliarden KRW – eine Minderung von 9,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,82 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at