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17.11.2026 06:31:28
Cho Sun Steel Wire: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cho Sun Steel Wire stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1858,00 KRW gegenüber 5750,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Cho Sun Steel Wire 32,09 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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