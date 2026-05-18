Cho Sun Steel Wire: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cho Sun Steel Wire lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6764,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cho Sun Steel Wire 5655,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 31,69 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at