Cho Sun Steel Wire stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cho Sun Steel Wire hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7619,47 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14624,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,75 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 37,96 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 18799,58 KRW beziffert, während im Vorjahr 29452,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Cho Sun Steel Wire im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 134,87 Milliarden KRW im Vergleich zu 141,95 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at