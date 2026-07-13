Cho Thavee Dollasien: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cho Thavee Dollasien äußerte sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cho Thavee Dollasien ein Ergebnis je Aktie von -0,450 THB vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Cho Thavee Dollasien mit einem Umsatz von insgesamt 52,7 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,4 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, um 294,83 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,500 THB. Im Vorjahr waren -1,740 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cho Thavee Dollasien 169,16 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 248,63 Millionen THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at