15.05.2026 06:31:29

Choei: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Choei hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 47,99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Choei 308,50 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Choei im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 226,82 JPY. Im letzten Jahr hatte Choei einen Gewinn von 471,08 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Choei 11,01 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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