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13.08.2026 06:31:29
Choei: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Choei hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 95,21 JPY gegenüber 63,15 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Choei einen Umsatz von 2,54 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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