11.02.2026 06:31:28
Choei öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Choei hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 71,51 JPY gegenüber 19,47 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Milliarden JPY – ein Plus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Choei 2,52 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
