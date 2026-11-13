Chofu Seisakusho öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chofu Seisakusho präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Chofu Seisakusho hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,34 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,78 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chofu Seisakusho im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at