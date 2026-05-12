12.05.2026 06:31:29

Chofu Seisakusho präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chofu Seisakusho hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 23,67 JPY gegenüber 16,43 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Chofu Seisakusho hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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