Chofu Seisakusho stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chofu Seisakusho hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at