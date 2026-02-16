Chofu Seisakusho veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chofu Seisakusho hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Chofu Seisakusho hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,27 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 38,00 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 14,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 63,96 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 92,45 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 46,12 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at