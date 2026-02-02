Choheung gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Choheung präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2922,16 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -16450,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 127,88 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,41 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 14204,05 KRW gegenüber 4191,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 488,25 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 428,16 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 68,66 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 10 307,75 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at