Choheung legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Choheung veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17097,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 2939,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Choheung im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 136,88 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 123,07 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at